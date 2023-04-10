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Виконавці пісні "Доброго вечора, ми з України" стали амбасадорами штурмової бригади "Спартан"

10 квітня, 2023 понедiлок
16:45
Культура

Гурт PROBASS ∆ HARDI, відомий піснею "Доброго вечора, ми з України", став амбасадором штурмової бригади "Спартан". Воїни передали гурту бойові трофеї, які буде продано на аукціоні

Про це пише Харківська військова міська адміністрація.

Командир 3 бригади Нацгвардії Вадим Гладков пояснив, що це сприятиме популярності угрупування, а також зазначив, що підтримка гурту підіймає морально-психологічний стан воїнів. Офіційне підписання меморандуму про співпрацю між гвардійцями та гуртом PROBASS ∆ HARDI відбулося в Харкові.

"Підписання цього меморандуму дасть нам можливість стати більш впізнаваними. Це популяризація штурмової бригади "Спартан" як на всеукраїнському, так і на міжнародному рівні. Досі є люди, які не розуміють різниці між відомствами. Тому функція роз'яснювальної роботи тут також присутня. До того ж підтримка гурту неабияк підіймає морально-психологічний стан наших воїнів", – зазначив він.

Окрім того, воїни "Гвардії Наступу" та члени PROBASS ∆ HARDI розписали синьо-жовтий прапор, який планують продати на аукціоні, а отримані кошти спрямувати на оснащення гвардійців. На аукціон також виставлять бойові трофеї, які передали воїни "Спартану" артистам.

"Для нас це велика честь! Підписання меморандуму спростить збір коштів та закупівлю усього необхідного для наших воїнів. Концерти й аукціони проводитимемо як в Україні, так і за кордоном. До речі, практика проведення аукціонів дуже ефективна. Якщо на концерт не кожен може потрапити, то долучитися до аукціону можуть усі охочі", – зазначив фронтмен гурту PROBASS ∆ HARDI Артем Ткаченко.

  • Львів’янин Павло Кордіяка, який нещодавно здобув титул найсильнішої людини Європи, став амбасадором екосистеми людяності "Незламні".
музика
війна з Росією
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