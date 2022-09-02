Військовий експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"У відкритих джерелах продзвенів дзвіночок, який ми не відразу зрозуміли: спроба росіян навести переправу через Дніпро з барж. Якщо окупанти взяли настільки незручний інструмент переправи як баржа, значить штатні інженерні засоби для наведення переправ закінчилися у боях на Півночі й Сході України. Тож ми цілком можемо уявити успіх по звільненню всього Херсонського плацдарму", - зазначив Киричевський.

Експерт додав, що ізоляція транспортних шляхів росіян призведе до неминучої поразки на Півдні України.

"Стратегія Збройних сил України щодо ізоляції транспортних шляхів сполучення має усі шанси на успіх. Як тільки будуть ізольовані всі шляхи сполучення й росіяни залишаться без підтримки, ось тут і настануть усі передумови, які призведуть до очищення усього херсонського плацдарму й звільнення Херсона. А далі росіяни дійдуть до стадії, коли ЗСУ будуть добивати армію РФ як слабшого противника", - зауважив Іван Киричевський.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що станом на ранок 2 вересня на лінії фронту тривають позиційні бої, а українські сили зуміли зупинити логістику росіян.

Пізніше ОК "Південь" повідомило, що артилерія ЗСУ вдарила по поромній переправі поблизу села Львове у Херсонській області.