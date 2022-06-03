Використання Росією ядерної зброї запустить відповідь з боку НАТО, — Френсіс Фукуяма

Про це Френсіс Фукуяма заявив під час "Діалогів про війну", які організували PEN-Україна, Український інститут, УКУ та низка інших організацій.

"Я не думаю, що нам варто списувати це з рахунків, але якщо ми подивимося на практичні наслідки використання Росією ядерної зброї, то це не принесе їй жодної воєнної переваги. Натомість це запустить відповідь з боку НАТО", - сказав Фукуяма.

Філософ вважає, що хоча НАТО не обов'язково застосує ядерну зброю у відповідь, але може вдатися до конвенційних відповідей, наприклад, закрити небо над Україною. "НАТО не хотіла закривати небо над Україною саме через страх ескалації, але якщо ескалація відбудеться, тоді закриття неба з прямим залученням НАТО з атаками на російські літаки, ППО буде на столі".

Філософ підкреслив відсутність розвідданих про підготовку до використання ядерної зброї росіянами. "Вони (російське керівництво. - Ред.) були абсолютно безвідповідальними, буденно говорячи про ядерні удари по Європі, по Берліну і Парижу наче це реальний варіант для відповідального лідера", - зазначив Фукуяма.

29 травня історик Фельштинський в ефірі Еспресо заявив, що Путін завдасть ядерного удару по Заходу, якщо зруйнує Україну й оголосить війну Молдові.

Наприкінці березня Арестович пояснив, чому Путін не зважиться на ядерний удар.

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