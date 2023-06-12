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Використання українських газових сховищ може допомогти у запобіганні зимовій енергетичній кризі в Європі, - Bloomberg

12 червня, 2023 понедiлок
10:11
Економіка ЄС - Україна

Європейський Союз вважає, що використання українських газових сховищ може допомогти у запобіганні зимовій енергетичній кризі в Європі

Про це повідомило видання Bloomberg

Європейські чиновники зараз обмірковують, як залучити найбільшу на континенті мережу газових сховищ, коли взимку попит та ціни підскочать.

З урахуванням того, що майданчики в ЄС вже наближаються до повного завантаження - нині вони заповнені більш ніж на 70% - зберігання палива в Україні може запобігти надлишку найближчими місяцями.

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"Українські сховища здатні допомогти збалансувати попит та пропозицію у другій половині літа 2023 року, враховуючи їхній відмінний зв'язок із газовими ринками ЄС", - йдеться у заяві німецької комунальної компанії RWE AG, яка в минулому використовувала українські сховища.

Страхові гарантії

Щоб зробити зберігання газу в Україні життєздатним, ціни мають знизитися досить низько, щоб виправдати витрати. ЄС також, ймовірно, доведеться втрутитися, щоб забезпечити захист від потенційних втрат, пов'язаних із війною.

Ініціатива є частиною зусиль щодо запобігання паніці, яка призвела до рекордних цін та державного втручання минулого року. За даними аналітичного центру Bruegel, щоб захистити компанії та споживачів, уряди ЄС виділили 646 млн євро на допомогу, і вони навряд чи можуть дозволити собі повторення.

У той час як європейські енергетичні компанії зберігали газ в Україні до вторгнення Росії в лютому 2022 року, постачання газу до країни, що бере участь у бойових діях, зазвичай було б нечуваним, і обговорення відображають вузький діапазон варіантів Європи та те, як війна змінила ризики.

Зазначається, що енергія була зброєю у конфлікті із самого початку. Вибух Каховської греблі на Дніпрі минулого тижня - останній тому приклад. Минулого року Кремль поступово скорочував постачання газу, створюючи хаос на енергетичних ринках Європи. Ці побоювання залишаються й Україна пропонує допомогу.

Зберігання газу для Європи не тільки принесло б такий необхідний країні дохід, а й зміцнило б зв'язки з блоком і послужило б зневагою Росії після того, як Кремль спробував використати енергію, щоб послабити підтримку Києва.

Захищені сховища

Газосховища країни, розташовані у відносній безпеці на глибині 2 км під землею, становлять понад 30 млрд. кубометрів. Оператор "Укртрансгаз" надає третину цих площ, що еквівалентно приблизно 10% потреб ЄС у четвертому кварталі минулого року.

"Український ринок пропонує зберігання за фіксованою ставкою, що робить зберігання газу в Україні дуже привабливим та конкурентоспроможним варіантом", - сказав Марко Заальфранк, голова відділу торгових операцій у континентальній Європі у швейцарській Axpo, але зазначивши, що ризик має бути знижений.

Оскільки страхова галузь уникає України, рівень готовності трейдерів накопичувати газ в Україні залежить від ціноутворення і від того, чи готовий ЄС надати підтримку. Переговори продовжуються.

Європейська комісія "вивчає, чи можуть і яким чином гарантії, які видаються державними установами, можуть сприяти відкриттю доступу до сховищ природного газу в Україні", - заявив представник Єврокомісії Тім Макфі на брифінгу минулого тижня.

Зі свого боку, "Укртрансгаз" працює над впровадженням гарантій обслуговування для зниження пов'язаних з війною ризиків, прагнучи стати "банком сили для Європи", йдеться у відповіді компанії електронною поштою на питання Bloomberg, додавши, що попит перевершив його початкові очікування.

Часу залучення системи в обріз. Очікується, що місткість складських майданчиків у Європі буде вичерпана вже на початку вересня. Попит на опалення, як правило, не спрацьовує до пізньої осені, що створює ризик надлишку, який може різко змінитися, якщо настане різке похолодання.

Відомо, що без російських трубопровідних поставок, які здебільшого припинилися, європейські газові ринки більш збалансовані, ніж торік. Це означає, що стрибки попиту чи перебої з постачанням можуть мати величезні наслідки.

На думку консультантів Energy Aspects, використання українських потужностей допоможе запобігти обвалу цін напередодні зими, але якщо використання буде "несподівано високим", це також створює ризики зниження ставок наступного року, на думку консультантів Energy Aspects, що робить зберігання в Україні або на танкерах. у морі все більш привабливим варіантом.

Швейцарський трейдер Axpo зберігав запаси газу в Україні до війни та готовий зробити це знову, але він уважно стежить за розвитком подій, і державні гарантії матимуть ключове значення.

"З початку війни ризики, пов'язані з енергетичною інфраструктурою в Україні, надзвичайно зросли, що ми, на жаль, бачили внаслідок недавнього вибуху греблі", - сказав Заальфранк.

  • Нагадаємо, що норвезька енергетична компанія Equinor надала АТ" Укргазвидобування" (Група "Нафтогаз") дві тонни метанолу.
  • Одна з найпотужніших свердловин, запущених Укргазвидобуванням в Україні за останні роки, почала працювати. Наразі вона видобуває 580 000 кубометрів газу на добу.  
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