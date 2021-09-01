Викрадали автівки та продавали наркотики: у Польщі викрили злочинне угруповання, у його складі українці

Про це пише Польське радіо.

Як зазначається, поліція з Катовиць (Польща) разом із антитерористичним підрозділом та прикордонниками затримали шістьох членів польсько-української злочинної групи, яка займалася викраденням автомобілів та мотоциклів та наркозлочинністю.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

чотири мотоцикли й автомобілі вартістю майже 500 тис. злотих;

автозапчастини;

півтора кілограма амфетаміну;

300 грамів марихуани;

56 тис. злотих;

У поліції зауважили, що зловмисники займалася крадіжками транспортних засобів та скупівлею викрадених автомобілів з 2020 року.

"У результаті скоординованої акції в кількох містах Сілезії та Малопольщі загалом було заарештовано шість чоловіків - трьох громадян України та трьох громадян Польщі", - йдеться в повідомленні.

Усім членам угрупування висунуті обвинувачення. Двоє громадян України наразі перебувають під тимчасовим арештом.

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