Викрадали автівки та продавали наркотики: у Польщі викрили злочинне угруповання, у його складі українці
Поліція Польщі викрила угруповання, яке викрадало транспортні засоби та вирощували коноплю і продавали. Серед затриманих - троє українців
Про це пише Польське радіо.
Як зазначається, поліція з Катовиць (Польща) разом із антитерористичним підрозділом та прикордонниками затримали шістьох членів польсько-української злочинної групи, яка займалася викраденням автомобілів та мотоциклів та наркозлочинністю.
Під час обшуків правоохоронці вилучили:
- чотири мотоцикли й автомобілі вартістю майже 500 тис. злотих;
- автозапчастини;
- півтора кілограма амфетаміну;
- 300 грамів марихуани;
- 56 тис. злотих;
У поліції зауважили, що зловмисники займалася крадіжками транспортних засобів та скупівлею викрадених автомобілів з 2020 року.
"У результаті скоординованої акції в кількох містах Сілезії та Малопольщі загалом було заарештовано шість чоловіків - трьох громадян України та трьох громадян Польщі", - йдеться в повідомленні.
Усім членам угрупування висунуті обвинувачення. Двоє громадян України наразі перебувають під тимчасовим арештом.
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