Викрадали персональні дані і гроші українців та іноземців: в Україні за добу ліквідували понад 100 шахрайських call-центрів

Про це інформує СБУ.

"За даними слідства, зловмисники пропонували своїм жертвам "заробити на біржі", "інвестувати" кошти у криптовалюту або отримати сумнівний "прибуток" від ставок у гральному бізнесі. Також фігуранти вигадували приводи, на кшталт "ваш близький скоїв ДТП і потрібні гроші, щоб розрахуватись" або "допомагаємо переїхати з районів ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають в СБУ, викриті call-центри також працювали під виглядом онлайн-казино, відомих брокерських компаній та букмекерських контор. Їх співробітники збирали особисту інформацію про своїх клієнтів, зокрема, паспортні дані та номери телефонів. Це було необхідно для виманювання коштів.

"Надалі ця інформація могла потрапляти до російських спецслужб, які використовують їх для дистанційного вербування нових агентів", - повідомили в СБУ.

Під час обшуків у call-центрах та за місцями проживання їхніх організаторів було виявлено понад 4 тисячі одиниць комп'ютерної техніки, мобільних телефонів і стартових пакетів, а також інші докази. Було розпочато кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжних заходів.



"Ця спецоперація є частиною системної роботи СБУ з протидії російським спецслужбам, які всіма способами намагаються розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні", - додали в СБУ.