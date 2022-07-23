Викрадав бази даних українських банків і продавав їх на платформах РФ: СБУ затримала хакера у Києві

Про це 23 липня 2022 року відомство повідомило у Telegram.

Стало відомо, що для одержання несанкціонованого доступу до комп’ютерних мереж, хакер створював спеціалізоване шкідливе програмне забезпечення. Після цього він цілеспрямовано розповсюджував його через електронні пошти банків і підприємств, й таким чином отримував віддалений доступ до їх цифрових систем.

"Ці відомості хакер "зливав" в анонімні інтернет-платформи, які адміністрували з території рф представники російських спецслужб", - повідомляє Служба безпеки.

Окрім цього, під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, банківські картки та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.

Наразі за матеріалами СБУ зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 Кримінального кодексу України.

Відомо, що з початку повномасштабної агресії РФ СБУ нейтралізувала більше 1,2 тис. кіберінцидентів і кібератак на інформаційні системи органів державної влади та критичної інфраструктури України.

22 липня СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ, який здавав ворогу інформацію для обстрілів Житомирщини і планував вступити до "розстрільних груп" окупантів.

22 липня у Києві оголосили підозру керівникам мережі магазинів, котрі намагалися продати військову амуніцію на понад 8 млн грн.

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