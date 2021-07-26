Викрадення Протасевича: диспетчер, який вів перемовини з рейсом, покинув Білорусь, - Наша Ніва
Білоруські журналісти стверджують - диспетчер, який розповів пілотам Ryanair про бомбу на борту, після чого ті посадили літак з Романом Протасевичем у Мінську, не з'являвся на роботі після закінчення відпустки, видалив соцмережі та не відповідає на дзвінки
Про це розповідає "Наша Ніва" у Telegram.
Як стало відомо "Нашій Ниві" від кількох диспетчерів "Белаеронавігації", диспетчер Олег Галегов, який проводив перемовини з бортом Ryanair, сказавши пілотам, що на борту бомба, виїхав із Білорусі зі своєю сім'єю.
Диспетчер Олег Галегов проживав у Мінську з родиною. Журналісти кілька днів не могли зателефонувати йому додому. Він працював в "Белаеронавігації" щонайменше з 2010 року. На початку липня він повинен був повернутися з відпустки, але колеги його на роботі не бачили.
"Особисто я давно не бачив Олега", - сказав "НН" його колега.
"Ходять чутки, що він зник. Колеги не можуть зв’язатися з ним і переживають: подзвонити йому неможливо, він видалив свої соціальні мережі. Влада нам офіційно нічого не сказала. Але мені насправді до нього байдуже, бо я думаю, що він просто перестрахувався і покинув країну. Він чудовий фахівець, він без проблем знайде роботу в будь-якій країні. Голос на опублікованому записі інциденту з Rynair - його", - додав співрозмовник видання з "Белаеронавігації"
Заступник генерального директора "Белаеронавігації" Іван Герловський спочатку сказав, що Галегов був у відпустці з червня і він нічого не знав про його зникнення чи звільнення. Після питання, чому організація має такі тривалі канікули, Герловський уточнив:
"Так, чесно кажучи, ми зателефонували і запитали, де він, як він там".
Олег Галегов - етнічний грузин. Він переїхав до Білорусі у свідомому віці, зустрів білоруску Анну, яка була у його районі у відрядженні.
"Думаю, він поїхав до родичів у Грузію", - сказав "НН" інший колега диспетчера.
Журналісти намагалися зв’язатись з Олегом та його дружиною, але мобільний чоловіка не відповідає, соціальні мережі підчищено. Є лише Instagram, де псевдонім повністю змінений, майже всі фоловери видалені, а у закритому профілі немає заставки. Подібна ситуація з дружиною: лише нещодавно отримавши нові сертифікати гештальт-терапевта (професія, яка зазвичай передбачає активну присутність у соціальних мережах), вона закрила всі свої профілі. "Наша Нива" надіслала повідомлення Анні Галеговій, але відповіді поки немає.
- Нагадаємо, 23 травня у Мінську затримали засновника опозиційного телеграм-каналу exta Романа Протасевича, який перебував на борту літака Афіни - Вільнюс, який посадили через повідомлення про вибуховий пристрій на борту.
- Лідерка білоруської опозиціїї Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією білоруських спецслужб.
- Міністерство закордонних справ України виступили із вимогою звільнити затриманого у Мінську Романа Протасевича.
- У авіакомпанії Ryanair заявили, що посадили літак у Мінську через повідомлення про замінування від диспетчерів з Білорусі.
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