Викрадення Протасевича: диспетчер, який вів перемовини з рейсом, покинув Білорусь, - Наша Ніва

Про це розповідає "Наша Ніва" у Telegram.



Як стало відомо "Нашій Ниві" від кількох диспетчерів "Белаеронавігації", диспетчер Олег Галегов, який проводив перемовини з бортом Ryanair, сказавши пілотам, що на борту бомба, виїхав із Білорусі зі своєю сім'єю.



Диспетчер Олег Галегов проживав у Мінську з родиною. Журналісти кілька днів не могли зателефонувати йому додому. Він працював в "Белаеронавігації" щонайменше з 2010 року. На початку липня він повинен був повернутися з відпустки, але колеги його на роботі не бачили.



"Особисто я давно не бачив Олега", - сказав "НН" його колега.



"Ходять чутки, що він зник. Колеги не можуть зв’язатися з ним і переживають: подзвонити йому неможливо, він видалив свої соціальні мережі. Влада нам офіційно нічого не сказала. Але мені насправді до нього байдуже, бо я думаю, що він просто перестрахувався і покинув країну. Він чудовий фахівець, він без проблем знайде роботу в будь-якій країні. Голос на опублікованому записі інциденту з Rynair - його", - додав співрозмовник видання з "Белаеронавігації"



Заступник генерального директора "Белаеронавігації" Іван Герловський спочатку сказав, що Галегов був у відпустці з червня і він нічого не знав про його зникнення чи звільнення. Після питання, чому організація має такі тривалі канікули, Герловський уточнив:



"Так, чесно кажучи, ми зателефонували і запитали, де він, як він там".



Олег Галегов - етнічний грузин. Він переїхав до Білорусі у свідомому віці, зустрів білоруску Анну, яка була у його районі у відрядженні.



"Думаю, він поїхав до родичів у Грузію", - сказав "НН" інший колега диспетчера.



Журналісти намагалися зв’язатись з Олегом та його дружиною, але мобільний чоловіка не відповідає, соціальні мережі підчищено. Є лише Instagram, де псевдонім повністю змінений, майже всі фоловери видалені, а у закритому профілі немає заставки. Подібна ситуація з дружиною: лише нещодавно отримавши нові сертифікати гештальт-терапевта (професія, яка зазвичай передбачає активну присутність у соціальних мережах), вона закрила всі свої профілі. "Наша Нива" надіслала повідомлення Анні Галеговій, але відповіді поки немає.

