Викрадення Протасевича: Латвія відкрила справу про захоплення літака, бо на борту було їх двоє громадян

Про це повідомляє Delfi.

У травні поліція почала перевірку, згодом було прийнято рішення про відкриття справи.

Перевірка була розпочата, оскільки на борту перебували двоє громадян Латвії.

Поліція не коментує, чи долучать до справи міжнародних партнерів.

Справу порушено за розділом Кримінального кодексу про злочини проти свободи, честі та гідності. Цей розділ ​​містить норми, що передбачають відповідальність за викрадення, незаконне позбавлення волі і захоплення заручників.

Нагадаємо, 23 травня у Мінську затримали засновника опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича, який перебував на борту літака Афіни - Вільнюс, який посадили через повідомлення про вибуховий пристрій на борту.