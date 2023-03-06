Викраденого РФ 8-річного хлопчика повернули на підконтрольну Україні територію, - омбудсмен Лубінець
Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що на підконтрольну Україні територію повернули 8-річного хлопчика Сашу
Про це у понеділок, 6 березня, повідомили в telegram-каналі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
За його словами, наприкінці лютого в Офіс уповноваженого надійшло звернення щодо повернення дитини, яка перебуває на тимчасово окупованій Росією території.
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"За кілька днів за сприяння та роботі працівників Офісу Омбудсмана, Сашка зустріла бабуся. Нині хлопчик – в Україні", - повідомив Лубінець.
Окрім цього, зазначається, що за даними Національного інформаційного бюро нині вдалося повернути в Україну 307 українських дітей.
- Раніше повідомлялося, що росіяни створили перші дитячі мілітарні об'єднання на тимчасово загарбаних територіях.
- 27 лютого стало відомо, що Єврокомісія та Польща започаткували ініціативу з пошуку викрадених Росією українських дітей.
- 27 лютого стало відомо, що міжнародна спільнота повинна розслідувати всі без винятку факти викрадення РФ дітей з України, зокрема, за допомогою комісії ООН.
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