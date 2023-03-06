Про це у понеділок, 6 березня, повідомили в telegram-каналі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

За його словами, наприкінці лютого в Офіс уповноваженого надійшло звернення щодо повернення дитини, яка перебуває на тимчасово окупованій Росією території.

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"За кілька днів за сприяння та роботі працівників Офісу Омбудсмана, Сашка зустріла бабуся. Нині хлопчик – в Україні", - повідомив Лубінець.

Окрім цього, зазначається, що за даними Національного інформаційного бюро нині вдалося повернути в Україну 307 українських дітей.