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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Вілкул пообіцяв жителям Кривого Рогу по 50 тис. грн за інформацію про "реальних шпигунів"

Вілкул пообіцяв жителям Кривого Рогу по 50 тис. грн за інформацію про "реальних шпигунів"

31 липня, 2022 неділя
13:02
війна з Росією Олександр Вілкул

Міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що з власної кишені платитиме від 10 тис. до 50 тис. грн за інформацію про колаборантів

Про це Вілкул написав у telegram

За його словами, у Кривому Розі створено спеціальну гарячу телефонну лінію та електронну адресу, за якими можна повідомити про колаборантів та зрадників.

"Прохання – повідомляти прізвище, ім'я та по батькові людини, яка виявляє зацікавленість до місць дислокації, переміщення, складу та належності підрозділів ЗСУ, інших складових сил безпеки та оборони, про тих, хто здає окупантам місце розташування українських військових, або хто коригує вогонь по нашій території", - розповів Вілкул. 

Він додав, що особисто виплачуватиме нагороду, якщо завдяки цій інформації затримають зрадника. 

"Я гарантую, що якщо за вашою інформацією буде затримано реального шпигуна, я особисто виплачу людині, яка змогла надати інформацію, 50 тис. грн. Якщо це буде покидьок-агітатор за "руский мір" (тільки наголошую – потрібне підтвердження, краще аудіо- чи відеофіксація) – 10 тис. грн", - підкреслив Вілкул. 

Він додав, що інформацію про таких людей можна надати за телефоном: 067-563-02-63 з будь-яких з месенджерів, або надіслати листа на електронну пошту: [email protected]

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Олександр Вілкул
Кривий Ріг
Дніпропетровщина
колаборанти
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