Про це Вілкул написав у telegram.

За його словами, у Кривому Розі створено спеціальну гарячу телефонну лінію та електронну адресу, за якими можна повідомити про колаборантів та зрадників.

"Прохання – повідомляти прізвище, ім'я та по батькові людини, яка виявляє зацікавленість до місць дислокації, переміщення, складу та належності підрозділів ЗСУ, інших складових сил безпеки та оборони, про тих, хто здає окупантам місце розташування українських військових, або хто коригує вогонь по нашій території", - розповів Вілкул.

Він додав, що особисто виплачуватиме нагороду, якщо завдяки цій інформації затримають зрадника.

"Я гарантую, що якщо за вашою інформацією буде затримано реального шпигуна, я особисто виплачу людині, яка змогла надати інформацію, 50 тис. грн. Якщо це буде покидьок-агітатор за "руский мір" (тільки наголошую – потрібне підтвердження, краще аудіо- чи відеофіксація) – 10 тис. грн", - підкреслив Вілкул.

Він додав, що інформацію про таких людей можна надати за телефоном: 067-563-02-63 з будь-яких з месенджерів, або надіслати листа на електронну пошту: [email protected].

4 травня Олександр Вілкул заявив, що йому телефонував колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко з пропозицією здати росіянам Кривий Ріг.

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