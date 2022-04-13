"Вільярреал" сенсаційно вибив "Баварію" з Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У матчі-відповіді "Вільярреал" зумів на виїзді зіграти 1:1 і за сумою двох матчів пройти "Баварію" - 2:1.



Сьогодні "Баварія" першою забила і вийшла вперед на 52-й хвилині, завдяки голу Роберта Левандовського. "Вільярреал" зрівняв аж на 88-й. У німців вже не було часу врятуватись від вильоту.



У півфіналі "Вільярреал" зіграє з переможцем пари "Бенфіка" - "Ліверпуль", які зустрінуться ввечері 13 квітня.



Ліга чемпіонів



Чвертьфінал



12 квітня



"Баварія" (Німеччина) - "Вільярреал" (Іспанія) 1:1 (Перший матч - 0:1)



Голи: Левандовські, 52 - Чуквуезе, 87

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