Вимагали $1 млн у підприємця та погрожували розправою: в Україні ліквідували міжнародне угруповання зловмисників

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



СБУ зафіксувала спробу угруповання вимагати в приватного підприємця $1 млн. Ці гроші - нібито частина боргу, якого не існує і який зловмисники брали окремими траншами.



Організатором угруповання був "злодій у законі" з Чечні, а до його складу належали росіяни, українці й уродженці Близького Сходу.



Зловмисники застосовували до чоловіка насильство, погрожували подальшою фізичною розправою над ним та членами його сім’ї.



Одного з фігурантів затримали під час передачі траншу на суму $70 тис. Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.



Тривають слідчі дії в межах кримінального провадження за 189 статтею Кримінального Кодексу України (вимагання).



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