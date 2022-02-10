Вимагали $12 тис.: у Києві трьох поліцейських затримали за викрадення людини
У Києві затримали трьох співробітників поліції з Дніпропетровської області, які викрали людину та вимагали $12 тис
Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.
"За даними слідства, правоохоронці 9 лютого 2022 року прибули до міста Києва для проведення обшуку житла громадянина в рамках кримінального провадження щодо можливого шахрайства. Після проведення обшуку, протиправно, без складання жодних процесуальних документів, вони затримали власника житла – мешканця міста Києва та помістили його до свого автомобіля", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поліцейські вимагали у чоловіка 12 тис. дол., а у разі відмови погрожували повідомленням про підозру у скоєнні кримінального злочину, а також триманням під вартою.
Правоохоронці дозволили чоловікові зателефонувати знайомим, щоб вони передали гроші. Співробітників поліції затримали того ж дня при отриманні 6,3 тис.дол.
Їх підозрюють за статтями про незаконне позбавлення волі або викрадення людини та отримання неправомірної вигоди (ч.2 ст.146, ч.3 ст. 368 КК України). Слідчі дії тривають.
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