Вимагали $12 тис.: у Києві трьох поліцейських затримали за викрадення людини

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.



"За даними слідства, правоохоронці 9 лютого 2022 року прибули до міста Києва для проведення обшуку житла громадянина в рамках кримінального провадження щодо можливого шахрайства. Після проведення обшуку, протиправно, без складання жодних процесуальних документів, вони затримали власника житла – мешканця міста Києва та помістили його до свого автомобіля", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що поліцейські вимагали у чоловіка 12 тис. дол., а у разі відмови погрожували повідомленням про підозру у скоєнні кримінального злочину, а також триманням під вартою.



Правоохоронці дозволили чоловікові зателефонувати знайомим, щоб вони передали гроші. Співробітників поліції затримали того ж дня при отриманні 6,3 тис.дол.



Їх підозрюють за статтями про незаконне позбавлення волі або викрадення людини та отримання неправомірної вигоди (ч.2 ст.146, ч.3 ст. 368 КК України). Слідчі дії тривають.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb