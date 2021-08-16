Вимагали "штрафи" вдвічі вищі за офіційні: посадовців КМДА підозрюють у безпідставному вивозі автівок на штрафмайданчики
Правоохоронці викрили посадовців Київської міської державної адміністрації (КМДА) на безпідставному вивозі автомобілів на штрафмайданчики
Про це пресслужба Офісу генерального прокурора повідомила у Facebook.
Згідно з повідомленням, правоохоронці викрили злочинне об'єднання, до складу якого входили посадовці виконавчого органу КМДА за фактом зловживання службовим становищем.
Зазначається, що наразі повідомлено про підозру п'яти чиновникам КМДА та двом керівникам приватних юридичних осіб. За даними слідства, один з керівників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА із залученням керівництва управління з паркування та підлеглих інспекторів запровадив схему незаконного збагачення шляхом безпідставної евакуації припаркованих транспортних засобів з вулиць столиці на штраф-майданчики. Власники могли забрати автомобілі лише після оплати "штрафів", сума яких була вдвічі більшою за офіційну.
У пресслужбі зазначили, що до схеми залучили керівників приватних служб, які займаються евакуацією транспортних засобів у Києві. Щоденно вони мали складати 300 актів, на підставі яких приватні служби евакуювали транспортні засоби. Для виконання "денного плану" вони біля припаркованого автомобіля встановлювали знак "Дорожні роботи".
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