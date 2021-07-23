Вимагали від ветеранів АТО/ООС до $4 тис.: у Києві викрили медиків, які наживалися на оформленні інвалідності

Про це передає пресслужба ДБР.

“Оперативники ДБР викрили злочинне угруповання, яке вимагало гроші у поранених на фронті військовослужбовців. Задокументовано системну діяльність угруповання з незаконного збагачення на бійцях ООС”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, організував угруповання голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій Київщини. Очільник МСЕК залучив до протиправної діяльності колишнього працівника медслужби військової частини області, якого звільнили за хабарництво та його водія.

Зловмисники брали $4 тис за оформлення групи інвалідності пораненим військовослужбовцям Збройних Сил України та інших учасників ООС.

Також вони брали гроші у бійців за визначення зв'язку поранення або каліцтва з бойовими діями.

Правоохоронці встановили факти підробки документів щодо інвалідності осіб, які взагалі не були в районі ООС. Гроші, які виділяла держава таким “пораненим”, члени злочинної групи ділили між собою.

Працівники ДБР встановили понад 20 фактів передання неправомірної вигоди військовослужбовцями представникам угруповання.

Також встановлено 28 осіб, які платили за вирішення питання щодо отримання групи інвалідності.

Правоохоронці проведели 7 обшуків у фігурантів кримінального провадження. У них вилучено $13 тис. документи, підроблені кліше печаток військових частин Міноборони, медичних установ та лікарських штампів, які використовувались ними для підробки документів.

зазначається, що 22 липня трьох учасників організованої злочинної групи затримано "на гарячому" під час передачі $1,5 тис.

Планується повідомлення їм про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб ( ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України за різними видами співучасті).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.





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