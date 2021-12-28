Вимагав гроші в експортера української продукції до ЄС: ДБР повідомило про підозру керівнику Івано-Франківської митниці
Слідчі ДБР повідомили про підозру керівнику Івано-Франківської митниці, який вимагав щомісячні хабарі в експортера української продукції до ЄС
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
За хабарі митники обіцяли не створювати штучних перешкод під час митного оформлення та не ініціювати лабораторних досліджень продукції.
Слідство задокументувало, як підприємець через посередників передавав митникам плату у розмірі $5,6 тис.
21 грудня одного з посередників затримали під час отримання чергового хабаря - $2,4 тис., а наступного дня йому повідомили про підозру. Крім цього, 24 грудня слідчі ДБР повідомили про підозру керівнику регіональної митниці у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, а також ще одному посереднику (ч. 3 ст. 368 КК України).
Слідчі бюро клопотатимуть про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаних посад.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
- Нагадаємо, 21 грудня ДБР викрило злочинну схему, яку організував митник. Він вимагав хабарі у експортера товарів народного споживання до країн Європи.
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