"Вимагають віддати 350 метрів території": Гармаш назвав нову умову окупантів для відкриття КПВВ на Донбасі

Про це повідомив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, передає РБК-Україна.

Гармаш зазначив, що окупанти на засідання ТКГ заявили, що вітають українські гарантії безпеки для відкриття КПВВ, але водночас вони відмовилися їх підтвердити.

Він зявив, що окупанти висунули українські стороні нову претензію: Україна нібито неправильно визначила точку, з якої починається контроль над "сірою зоною".

"Фактично вони вимагають віддати їм 350 метрів нашої території, щоб відкрити КПВВ в Золотому. Тому це питання (відкриття пунктів пропуску - ред.) знову залишається на паузі і поки ніяк не вирішується", - наголосив Гармаш.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb