Вимагають викуп за звільнення: окупанти арештували близько сотні підприємців у Нижніх Сірогозах на Херсонщині
У тимчасово окупованих Нижніх Сірогозах на Херсонщині росіяни арештовують підприємців і заможних місцевих, щоб надалі вимагати у їхніх родичів викуп за звільнення
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"На тимчасово окупованій території України військовослужбовці ЗС РФ використовують окупаційний режим для власного збагачення", - йдеться у повідомленні.
За словами Маляр, на тимчасово окупованих територіях України російські військові під приводом нібито контррозвідувальних заходів арештовують місцевих, переважно з-поміж підприємців та інших заможних мешканців. Формально їх звинувачують у можливій співпраці з силами із Силами оборони України.
Зокрема, у населеному пункті Нижні Сірогози Херсонської області станом на початок цього тижня окупанти арештували близько сотні громадян. За звільнення затриманих вони вимагають значні суми грошей від їх родичів чи близьких.
- У тимчасово окупованому місті Привілля Луганської області так званий мер погрожував арештом місцевим, які спілкуватимуться з громадянами з підконтрольної Україні території.
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