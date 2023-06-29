Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"На тимчасово окупованій території України військовослужбовці ЗС РФ використовують окупаційний режим для власного збагачення", - йдеться у повідомленні.

За словами Маляр, на тимчасово окупованих територіях України російські військові під приводом нібито контррозвідувальних заходів арештовують місцевих, переважно з-поміж підприємців та інших заможних мешканців. Формально їх звинувачують у можливій співпраці з силами із Силами оборони України.

Зокрема, у населеному пункті Нижні Сірогози Херсонської області станом на початок цього тижня окупанти арештували близько сотні громадян. За звільнення затриманих вони вимагають значні суми грошей від їх родичів чи близьких.