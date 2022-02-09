Вимкнули світло, вмовляли пресу не приходити: Разумков звинуватив СБУ у спробі зірвати його пресконференцію в Харкові

Про це він написав у Facebook.

За словами Разумкова, у приміщенні, де планувалася зустріч за годину до початку, зникло світло, а його разом із його прихильниками у будівлю не пустили.

Разумков вважає, що за цими подіями стоїть СБУ



Він сказав, що спецслужбовці зверталися до місцевих журналістів з проханням не висвітлювати пресконференцію.

“На тлі загрози ескалації з боку російського агресора, СБУ у прикордонній області займається боротьбою з політичними опонентами замість того, щоб займатися питаннями національної безпеки. Саме такою, на жаль, сьогодні є українська політика. Я хотів би звернутися до влади та закликати її не витрачати сили та ресурси на боротьбу з нами”, - заявив Разумков.

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Згодом Разумков таки зміг представити свою команду в Харкові.