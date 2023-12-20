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OPINION

Вимогу вивчити мову росіяни у Литві називають репресіями

Лєна Чиченіна
20 грудня, 2023 середа
20:09
Погляд Лєна Чиченіна

Мені дуже подобається ситуація з мовними іспитами в Латвії

Уже кілька місяців тамтешніх росіян вмовляють їх скласти. Це люди, які жили в країні ще за часів СРСР, а потім вирішили лишитися. Громадянство взяли російське, але переїздити туди не захотіли.

Не хочуть вони й вчити латиську мову. У вересні був грандіозний плач, коли їх просили скласти іспити на рівень А2. Тобто щоб елементарно купити щось у магазині та перекинутися смолтоком із сусідами. Одні бідкалися, інші плакали, а треті взагалі іспит проігнорували. Останніх — більшість.

Канал "Настоящее время" зробив співчутливий сюжет про це неподобство. Правозахисниця в коментарі сказала, що не можна людей змушувати та назвала повномасштабну війну "зовнішніми політичними явищами".

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Далі вони зробили сюжет про те, як у Латвії відсторонюють від роботи спортивних тренерів. Автор теж бідкається і підводить до висновку, що така політика приведе до занепаду спортивної галузі. Від педагогів вимагають неймовірного — володіння латиською вільно, аби послуговуватися нею на роботі у школах. Лещата репресивної мовної машини стиснулися по максимуму.

Тренерам дають три місяці для підготовки до іспиту. Але вони не бажають навіть спробувати й гордо звільняються. Найгірша ситуація у волейбольній секції. Тамтешній тренер звільнився і сказав: "У команді у нас були і латвійці, і росіяни – ніколи проблем не було".

Просто звірюги ті латвійці, чмоки їм.

А, і найцікавіше — в усьому винні стукачі, які пишуть доноси. У нас, до речі, теж повно людей, які все на світі називають доносами.

Джерело

Про автораЛєна Чиченіна – журналістка.

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