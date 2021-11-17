“Вимушений крок”: Кличко прокоментував підвищення тарифів у транспорті Києва
Міський голова Києва Віталій Кличко назвав підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці з наступного року"вимушеним кроком"
Про це Кличко сказав у ефірі телеканалу "Прямий".
Мер Києва пов’язав зростання тарифів з підвищенням вартості електроенергії, пального та витратних матеріалів, а також із необхідністю платити зарплатню транспортникам, ремонтувати та обслуговувати рухомий склад та купувати новий громадський транспорт.
"Ми розуміємо, що це - непопулярне рішення. Всі інші великі міста ухвалили і запровадили його раніше. Бо в сьогоднішніх умовах наш транспорт є дотаційним. І ми не підвищували вартість проїзду скільки могли", - сказав Кличко.
Столичний міський голова наголосив, що місто зберігає пільги на проїзд для соціально вразливих категорій населення, хоча держава не компенсує ці витрати міському бюджету.
- Нагадаємо, із 1 січня 2022 року ціни на проїзд у громадському транспорті Києва підвищать. Для жителів столиці проїзд коштуватиме 12 грн за наявності "картки киянина". Для пасажирів, які користуються проїзними квитками, ціна однієї поїздки складатиме 14 грн 20 коп., а разова поїздка коштуватиме 20 грн.
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