“Вимушений крок”: Кличко прокоментував підвищення тарифів у транспорті Києва

Про це Кличко сказав у ефірі телеканалу "Прямий".



Мер Києва пов’язав зростання тарифів з підвищенням вартості електроенергії, пального та витратних матеріалів, а також із необхідністю платити зарплатню транспортникам, ремонтувати та обслуговувати рухомий склад та купувати новий громадський транспорт.



"Ми розуміємо, що це - непопулярне рішення. Всі інші великі міста ухвалили і запровадили його раніше. Бо в сьогоднішніх умовах наш транспорт є дотаційним. І ми не підвищували вартість проїзду скільки могли", - сказав Кличко.



Столичний міський голова наголосив, що місто зберігає пільги на проїзд для соціально вразливих категорій населення, хоча держава не компенсує ці витрати міському бюджету.

Нагадаємо, із 1 січня 2022 року ціни на проїзд у громадському транспорті Києва підвищать. Для жителів столиці проїзд коштуватиме 12 грн за наявності "картки киянина". Для пасажирів, які користуються проїзними квитками, ціна однієї поїздки складатиме 14 грн 20 коп., а разова поїздка коштуватиме 20 грн.