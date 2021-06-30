Він і його фанати жартів не розуміють, - Редкач розповів, про свої стосунки з Ломаченком
Український боксер Іван Редкач заявив, що вболіватиме за Теофімо Лопеса, якщо той погодиться на реванш проти Василя Ломаченка
Про це повідомляє "Трибуна".
Редкач сказав, що він ненавидить Ломаченка, але пізніше пояснив, що це все жарти.
"Ломаченко? Ми ненавидимо один одного. Жартую. В ніяких. Я був його фанатом. Зі спортивної сторони я його поважаю, як боксера. Мабуть, і все. Гарного більше не додам, а погане говорити не хочу. Він і його фанати жартів не розуміють. Але якщо раптом буде реванш Ломаченко - Лопес, то я тільки за Теофімо, - висловився Іван Редкач.
- Нагадаємо, 27 червня Василь Ломаченко переміг у Лас-Вегасі японця Масайоші Накатані технічним нокаутом у дев'ятому раунді.
- Ломаченко після перемоги над Накатані заявив, що домовився про реванш з Лопесом.
- Промоутер Василя Ломаченка та Теофімо Лопеса Боб Арум заявив, що бій-реванш між українським та американським боксерами відбудеться наступного року.
- 30 червня український боксер Іван Редкач заявив, що кращі часи його співвітчизника Василя Ломаченка залишилися позаду
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