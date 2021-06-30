Він і його фанати жартів не розуміють, - Редкач розповів, про свої стосунки з Ломаченком

Про це повідомляє "Трибуна".



Редкач сказав, що він ненавидить Ломаченка, але пізніше пояснив, що це все жарти.



"Ломаченко? Ми ненавидимо один одного. Жартую. В ніяких. Я був його фанатом. Зі спортивної сторони я його поважаю, як боксера. Мабуть, і все. Гарного більше не додам, а погане говорити не хочу. Він і його фанати жартів не розуміють. Але якщо раптом буде реванш Ломаченко - Лопес, то я тільки за Теофімо, - висловився Іван Редкач.

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