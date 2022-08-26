Про це повідомляє Franceinfo.

Депутат Серж Мюллер засудив вчинок свого заступника одразу ж після інциденту. "Я засуджую, я не підтримую, але він, незважаючи ні на що, залишається молодою людиною, сповненою бажань, ідей для нашого руху. Ми всі можемо зробити помилку", — заявив він.

Однак згодом, після того, як про інцидент стало відомо на національному рівні позиція Мюллера стала радикальнішою.

"У нас були спільні цінності. Він здавався мені ідеальною людиною. Слід бути дуже пильними з людьми навколо вас", - заявив Мюллер.

У керівництві партії, якою до осені минулого року керувала Марін Ле Пен, відреагували ще більш жорстко. "Він ідіот, його звільнять з Національного об'єднання", — заявив Луї Алліо, віцепрезидент "Національного об'єднання".

Повідомляється, що 24 серпня Лукас Брок розмахував прапором так званої "ДНР", проїжджаючи біля зібрання українських біженців, які святкували День незалежності.

Потім, за словами очевидців, він почав ображати демонстрантів. За словами прокуратури Бержерака, учасники акції намагалися зняти його прапор. Сутичка закінчилася розбитим вікном автомобіля політика.

Прокуратура Бержерака розпочала розслідування через "розпалювання ненависті чи насильства" та заслухала заступника депутата. Останній подав заяву зі свого боку про пошкодження його автомобіля.

Лукас Брок, судячи з його соцмереж, дотримується проросійських поглядів. 28 лютого через кілька днів після вторгнення РФ в Україну він розмістив у себе на сторінці фото з військового параду у Москві.