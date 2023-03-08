"Він хлопець не дурний", - Маркевич дав пораду Мудрику для кращої адаптації в "Челсі"
Колишній український тренер Мирон Маркевич зізнався, що порадив Михайлу Мудрику покращити гру в обороні
Про це повідомляє FanDay.
"Мудрик однозначно принесе користь "Челсі". Мав змогу пару років назад з ним розмовляти. Казав йому, що він повинен додати у відборі м’яча, тому що в Англії треба відпрацьовувати в обороні. Не просто бігти назад, а відбирати м’ячі. Думаю, він хлопець не дурний. Зрозуміє, що це йому потрібно", – сказав тренер Мирон Маркевич.
З моменту свого трансферу в січні Михайло Мудрик провів за "Челсі" 6 матчів, але результативними діями не відзначився.
В останніх двох матча Мудрика не випускали на футбольне поле.
- 15 січня Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" за 100 млн євро та став найдорожчим в історії українським футболістом.
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