"Він хлопець не дурний", - Маркевич дав пораду Мудрику для кращої адаптації в "Челсі"

Про це повідомляє FanDay.

"Мудрик однозначно принесе користь "Челсі". Мав змогу пару років назад з ним розмовляти. Казав йому, що він повинен додати у відборі м’яча, тому що в Англії треба відпрацьовувати в обороні. Не просто бігти назад, а відбирати м’ячі. Думаю, він хлопець не дурний. Зрозуміє, що це йому потрібно", – сказав тренер Мирон Маркевич.

З моменту свого трансферу в січні Михайло Мудрик провів за "Челсі" 6 матчів, але результативними діями не відзначився.

В останніх двох матча Мудрика не випускали на футбольне поле.