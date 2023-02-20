"Він любить горілку? У нас в Україні відмінної якості": Зеленський прокоментував скандальні заяви Берлусконі
Український президент Володимир Зеленський відповів на заяви колишнього прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі щодо нього та війни в Україні
Про це він сказав в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.
На запитання, чи не побоюється він, що Італія може відмовитися від європейського фронту, оскільки найближчі соратники прем'єр-міністра Джорджі Мелоні не приховують пропутінських симпатій, Зеленський наголосив, що для України дуже важливо не втратити підтримку Італії та інших країн, яку з великими зусиллями вдалося здобути всупереч інтенсивній дезінформаційній кампанії Кремля.
"Я вважаю, що частина нашої слабкості пов'язана з роботою російської пропаганди. Саме тому я особисто з першого дня вторгнення створив систему безперервної комунікації для надання правдивої версії фактів. З моменту російського вторгнення в Крим і на Донбас ми бачимо, що прибуттю танків передує кампанія з розповсюдження фейкових новин. Ми вважаємо, що підтримка Італії є надзвичайно важливою для забезпечення підтримки інших країн, і це також стосується єдності Європи, де Італія відіграє провідну роль в економічній, соціальній та політичній сферах. Однак я впевнений: Джорджія - сильна жінка, яка зможе зберегти єдність свого уряду", - сказав президент України.
Також Зеленський жартома згадав про запис, який поширювали в інтернеті, в якому Берлусконі заявив, що отримав від Путіна ящик горілки і "милий лист".
"Я чув заяви Берлусконі. Я не знаю його особисто. Але, може бути, і ми повинні йому щось послати. Він любить горілку? У нас є в Україні відмінної якості, якщо хочете, ми дамо", - наголосив він.
- Раніше Берлусконі, коментуючи зустріч прем'єрки Італії та Зеленського на полях саміту ЄС у Брюсселі, заявив, що якби він все ще був прем'єр-міністром, він би не зустрівся із Зеленським. Також він зауважив, що якби Зеленський припинив "атакувати" на Донбасі, російський напад на Україну не стався б взагалі.
- 13 лютого речник МЗС України Олег Ніколенко назвав звинувачення Сільвіо Берлусконі на адресу Володимира Зеленського в "атаках на Донбас" спробою продемонструвати свою лояльність до Володимира Путіна.
- Згодом Берлусконі почав виправдовуватись після своїх цинічних слів про Володимира Зеленського і сказав, що завжди був на боці українців та миру.
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