Про це він сказав в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

На запитання, чи не побоюється він, що Італія може відмовитися від європейського фронту, оскільки найближчі соратники прем'єр-міністра Джорджі Мелоні не приховують пропутінських симпатій, Зеленський наголосив, що для України дуже важливо не втратити підтримку Італії та інших країн, яку з великими зусиллями вдалося здобути всупереч інтенсивній дезінформаційній кампанії Кремля.

"Я вважаю, що частина нашої слабкості пов'язана з роботою російської пропаганди. Саме тому я особисто з першого дня вторгнення створив систему безперервної комунікації для надання правдивої версії фактів. З моменту російського вторгнення в Крим і на Донбас ми бачимо, що прибуттю танків передує кампанія з розповсюдження фейкових новин. Ми вважаємо, що підтримка Італії є надзвичайно важливою для забезпечення підтримки інших країн, і це також стосується єдності Європи, де Італія відіграє провідну роль в економічній, соціальній та політичній сферах. Однак я впевнений: Джорджія - сильна жінка, яка зможе зберегти єдність свого уряду", - сказав президент України.

Також Зеленський жартома згадав про запис, який поширювали в інтернеті, в якому Берлусконі заявив, що отримав від Путіна ящик горілки і "милий лист".

"Я чув заяви Берлусконі. Я не знаю його особисто. Але, може бути, і ми повинні йому щось послати. Він любить горілку? У нас є в Україні відмінної якості, якщо хочете, ми дамо", - наголосив він.