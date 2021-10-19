Він найкращий боксер легкої ваги, - Лопес несподівано похвалив Ломаченка

Про це повідомляє fightnews.info.



Теофімо Лопес-старший певен, що у легкій вазі (до 61,2 кг) ніхто не здатен перемогти Ломаченка.



"На Ломаченка не звертають належної уваги, оскільки думають, що всі можуть його перемогти. Але я всім говорив, що Ломаченко розбереться з Накатані за сім раундів, і він це зробив. У легкій вазі немає нікого краще, ніж Ломаченко. Він з'їсть Девіна Хейні і Джервонту Девіса. Зараз Ломаченко з'їсть будь-якого в легкому дивізіоні. Але якщо вони почекають два-три роки, то це буде вже інша історія", - сказав Лопес-старший.

У жовтні 2020 Теофімо Лопес завдав поразки Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі та позбавив його титулів WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

У листопаді Теофімо Лопес має провести перший захист титулів, які він відібрав в українця, у поєдинку проти австралійця Джорджа Камбососа.

Василь Ломаченко 11 грудня зустрінеться з ексчемпіоном світу за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани.

Нагадаємо, 6 жовтня Василь Ломаченко узгодив умови контракту на поєдинок з Річардом Коммі, який відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку.

12 жовтня Ломаченко заявив, що його головною метою у легкій вазі є перемога над Теофімо Лопесом.

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