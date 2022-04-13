Він не є громадянином Росії та не має стосунку до "спеціальної військової операції", - речник Путіна про можливий обмін Медведчука

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Пєскова, у Кремлі не знають, чи хоче сам Медведчук участі Росії у вирішенні його долі.

"Що стосується обміну, про який із таким запалом заговорили різні діячі у Києві - Медведчук не є громадянином Росії. Він не має жодного стосунку до "спеціальної військової операції". Він є іноземним політичним діячем. Ми взагалі не знаємо, чи хоче він сам якоїсь участі Росії у вирішенні цієї пасквільної щодо нього ситуації", - сказав Пєсков.

Водночас він додав, що Кремль стежитиме за долею Медведчука та закликав до цього європейських політиків.

12 квітня з’явилася інформація, що Служба безпеки України затримала Віктора Медведчука.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Росії обмін полонених українців на Віктора Медведчука.

13 квітня у МВС України виступили з пропозицією спочатку засудити Медведчука, а лише потім обмінювати на полонених.

Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відповів погрозами на пропозицію обміняти Віктора Медведчука на українських полонених.

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