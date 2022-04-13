Він не є громадянином Росії та не має стосунку до "спеціальної військової операції", - речник Путіна про можливий обмін Медведчука
Речник президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь на пропозицію про обмін Віктора Медведчука, заявив, що лідер ОПЗЖ не є громадянином Росії
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами Пєскова, у Кремлі не знають, чи хоче сам Медведчук участі Росії у вирішенні його долі.
"Що стосується обміну, про який із таким запалом заговорили різні діячі у Києві - Медведчук не є громадянином Росії. Він не має жодного стосунку до "спеціальної військової операції". Він є іноземним політичним діячем. Ми взагалі не знаємо, чи хоче він сам якоїсь участі Росії у вирішенні цієї пасквільної щодо нього ситуації", - сказав Пєсков.
Водночас він додав, що Кремль стежитиме за долею Медведчука та закликав до цього європейських політиків.
- 12 квітня з’явилася інформація, що Служба безпеки України затримала Віктора Медведчука.
- Президент України Володимир Зеленський запропонував Росії обмін полонених українців на Віктора Медведчука.
- 13 квітня у МВС України виступили з пропозицією спочатку засудити Медведчука, а лише потім обмінювати на полонених.
- Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відповів погрозами на пропозицію обміняти Віктора Медведчука на українських полонених.
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