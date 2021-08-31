Він прийшов до мене о першій годині ночі, - футболіст терміново покинув збірну України заради трансферу в польський клуб

Про це повідомляє Sport.ua.



Харатін терміново прийшов до Петракова вночі та повідомив, що повинен вирушати у Варшаву, щоб підписати контракт з "Легією". Через це він не зіграє проти Казахстану у відборі на ЧС-2022.



"Вчора Харатін прийшов о першій годині ночі. Сказав, що керівництво "Ференцвароша" продало його в "Легію". Він сам був в шоці. О п'ятій годині ранку у нього був літак. Він їде в "Легію" на медогляд. Він до нас прибуде другого вересня після гри з Казахстаном", - розповів Олександр Петраков.

За "Ференцварош" Ігор Харатін виступав з 2019 року, в нинішньому сезоні він зіграв за клуб з Будапешту 9 матчів.

В активі 26-річного хавбека 4 матча за збірну України.

Наразі "Легія" займає у чемпіонаті Польщі 14-те місце.