Він прийшов до мене о першій годині ночі, - футболіст терміново покинув збірну України заради трансферу в польський клуб
В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков розповів, як Ігор Харатін терміново покинув розташування національної команди
Про це повідомляє Sport.ua.
Харатін терміново прийшов до Петракова вночі та повідомив, що повинен вирушати у Варшаву, щоб підписати контракт з "Легією". Через це він не зіграє проти Казахстану у відборі на ЧС-2022.
"Вчора Харатін прийшов о першій годині ночі. Сказав, що керівництво "Ференцвароша" продало його в "Легію". Він сам був в шоці. О п'ятій годині ранку у нього був літак. Він їде в "Легію" на медогляд. Він до нас прибуде другого вересня після гри з Казахстаном", - розповів Олександр Петраков.
За "Ференцварош" Ігор Харатін виступав з 2019 року, в нинішньому сезоні він зіграв за клуб з Будапешту 9 матчів.
В активі 26-річного хавбека 4 матча за збірну України.
Наразі "Легія" займає у чемпіонаті Польщі 14-те місце.
- Нагадаємо, у квітні Ігор Харатін продовжив контракт з "Ференцварошем" до 2022 року.
- 31 серпня стало відомо, що півзахисник збірної України Ігор Харатін переходить з угорського "Ференцвароша" до польської "Легії".
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