"Він справді хороша людина": новий тренер "Челсі" зізнався, що вже розмовляв з Мудриком

Про це повідомляє журналіст Standard Sport Нізаар Кінселла.

"Я дуже багато спілкувався з усіма гравцями. Спілкувався з Мудриком, коли він був у Барселоні, ми обмінялися повідомленнями. Він справді хороша людина, молодий хлопець з дивовижним потенціалом. Нам потрібно заробити довіру та впевненість у нас", - сказав Маурісіо Почеттіно.

Почеттіно почав роботу у "Челсі" цього літа. Михайло Мудрик вже повернувся з відпустки та тренується разом з "Челсі". Команда готується до нового сезону.

Результати Михайла Мудрика у "Челсі"

З моменту свого трансферу Михайло Мудрик провів за "Челсі" 17 матчів і віддав 2 асисти.

"Челсі" завершив сезон АПЛ на 12-й позиції. У Лізі чемпіонів лондонці дійшли до чвертьфіналу.