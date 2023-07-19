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"Він справді хороша людина": новий тренер "Челсі" зізнався, що вже розмовляв з Мудриком

19 липня, 2023 середа
04:47
Спорт Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ

Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно висловив свою думку про українського вінгера Михайла Мудрика

Про це повідомляє журналіст Standard Sport Нізаар Кінселла.

"Я дуже багато спілкувався з усіма гравцями. Спілкувався з Мудриком, коли він був у Барселоні, ми обмінялися повідомленнями. Він справді хороша людина, молодий хлопець з дивовижним потенціалом. Нам потрібно заробити довіру та впевненість у нас", - сказав Маурісіо Почеттіно.

Почеттіно почав роботу у "Челсі" цього літа. Михайло Мудрик вже повернувся з відпустки та тренується разом з "Челсі". Команда готується до нового сезону.

Результати Михайла Мудрика у "Челсі"

З моменту свого трансферу Михайло Мудрик провів за "Челсі" 17 матчів і віддав 2 асисти.

"Челсі" завершив сезон АПЛ на 12-й позиції. У Лізі чемпіонів лондонці дійшли до чвертьфіналу.

футбол
Челсі
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