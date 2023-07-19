"Він справді хороша людина": новий тренер "Челсі" зізнався, що вже розмовляв з Мудриком
Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно висловив свою думку про українського вінгера Михайла Мудрика
Про це повідомляє журналіст Standard Sport Нізаар Кінселла.
"Я дуже багато спілкувався з усіма гравцями. Спілкувався з Мудриком, коли він був у Барселоні, ми обмінялися повідомленнями. Він справді хороша людина, молодий хлопець з дивовижним потенціалом. Нам потрібно заробити довіру та впевненість у нас", - сказав Маурісіо Почеттіно.
Почеттіно почав роботу у "Челсі" цього літа. Михайло Мудрик вже повернувся з відпустки та тренується разом з "Челсі". Команда готується до нового сезону.
Результати Михайла Мудрика у "Челсі"
З моменту свого трансферу Михайло Мудрик провів за "Челсі" 17 матчів і віддав 2 асисти.
"Челсі" завершив сезон АПЛ на 12-й позиції. У Лізі чемпіонів лондонці дійшли до чвертьфіналу.
- 31 травня український футболіст "Челсі" Михайло Мудрик був визнаний одним з найшвидших гравців АПЛ.
- 2 червня Мудрик написав лист і подякував фанатам, які зараз його підтримують.
- УЄФА представив рейтинг найшвидших гравців минулого сезону Ліги чемпіонів, де знайшлось місце для Мудрика.
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