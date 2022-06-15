Він, як вино – з роками стає сильніше та гарніше: захисник збірної України Миколенко засипав Ярмоленка компліментами
Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко заявив, що капітан команди Андрій Ярмоленко з роками лише прогресує
Про це Миколенко сказав у розмові на YouTube-каналі УАФ.
"Повернення Ярмоленка? Це дуже важливий гравець, це капітан, який завжди веде команду вперед. Вчора він вийшов на поле після маленької паузи. Старався, як і решта. Він, як вино – з роками стає сильніше та гарніше", – сказав Миколенко після матчу з Ірландією у Лізі націй.
Після 3-х матчів ЛН українці мають 7 очок та очолюють групу 1 у дивізіоні B. Шотландія набрала 6 пунктів, Ірландія - 4. У Вірменії 3 бали та остання позиція.
В Андрія Ярмоленка закінчився контракт з лондонським "Вест Гемом", невдовзі стане відомо, де українець продовжить свою кар'єру.
- 14 червня у 4-му турі Ліги націй збірна України зіграла внічию проти Ірландії.
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