Винагороду отримував на криптогаманець: у Харкові затримали агента ФСБ, який коригував удари РФ по місту

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваним виявився працівник місцевої фармацевтичної компанії, якого російська спецслужба завербувала у березні 2023 року. РФ помітила чоловіка, коли той неодноразово публікував антиукраїнські дописи у російських тг-каналах.

За словами правоохоронців, підозрюваний за вказівками ворога об’їжджав територію регіону та приховано фіксував наслідки російських повітряних атак на українські об’єкти.

"Повідомлення з координатами інфраструктурних об’єктів Харківщини та іншими отриманими відомостями російський агент надсилав своєму "куратору" з ФСБ через месенджер", - повідомляють в СБУ.

Для листування підозрюваний використовував сім-карти російських мобільних операторів, на які реєстрував анонімні акаунти. За виконані завдання він отримував від окупантів грошову винагороду, що надходила на його криптогаманець.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловіку загрожує довічне ув'язнення.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.