Винесе за 3-7 раундів: Редкач зробив приголомшливий прогноз на бій Усик - Джошуа
Український боксер Іван Редкач впевнений, що його співвітчизник Олександр Усик нокаутує британця Ентоні Джошуа
Про це Редкач написав у Instagram.
На його переконання, Усик здобуде дострокову перемогу над Джошуа і для цього йому вистачить трьох-семи раундів.
"Сашко його винесе за три-сім раундів, це буде його ніч. Джошуа вже побив двох олімпійських чемпіонів. Саша молодий, у нього не було стільки боїв, як у цих хлопців, вони були вже на заході кар'єри. Сашенька, прийшов твій час. Не забудьте купити побільше попкорну. Це буде яскрава і емоційна ніч", - написав Іван Редкач, маючи на увазі перемоги британця над українцем Володимиром Кличком та росіянином Олександром Повєткіним.
Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 18 вересня Василь Ломаченко сказав, що Олександр Усик переважатиме Ентоні Джошуа у швидкості.
- 19 вересня промоутер Усика Олександр Красюк заявив, що український боксер отримає за поєдинок проти британця Ентоні Джошуа найбільший гонорар у кар'єрі.
- 21 вересня стало відомо, що Ентоні Джошуа заробить за поєдинок проти Олександра Усика $20,5 млн.
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