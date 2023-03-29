Винищувачі F16 українцям не допоможуть: У Пентагоні назвали головну потребу українців на цій стадії війни
Очільник Міноборони Штатів Ллойд Остін заявив, що наразі Україні найбільш потрібні протиповітряна оборона, зброя великої дальності та бронетехніка
Про це Остін сказав під час слухань в сенатському Комітеті з питань збройних сил, передає Голос Америки.
"Зараз головна потреба українців – це протиповітряна оборона. Це критична необхідність на полі бою. Їм також потрібна зброя великої дальності та бронетехніка. І ми надаємо їм значний пакет таких можливостей. Ми також навчаємо їх та гарантуємо забезпечення наданого озброєння", - йдеться в повідомленні.
За його словами, F16 "на цій стадії війни" українцям не допоможуть.
"Щодо винищувачів F16, якщо таке рішення буде ухвалене, то для забезпечення цих можливостей знадобиться приблизно 18 місяців. Але це не допоможе українцям на цій стадії війни. Чи можуть українці отримати винищувачі у майбутньому? Ми всі віримо, що так. Потенційно це можуть бути або F16, або інші літаки четвертого покоління. Тож ми продовжимо працювати з нашими партнерами, щоб переконатися, що Україна має саме те, що їй потрібно", - наголосив Остін.
- 25 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може розпочинати свій контрнаступ, поки не накопичить достатню кількість озброєння та боєприпасів від союзників.
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