Про це Ганна Малян написала на своїй сторінці у фейсбук.

"Зради немає. Прикро, що ці фейки про ніби то скасування виплати 15 млн грн родинам полеглих героїв поширюють свої. Одноразова виплата родинам полеглих героїв захисників України зберігається у розмірі 15 млн грн", – написала заступниця міністра оборони.

За її словами, ще 28 лютого уряд затвердив рішення, за яким виплата родинам загиблих захисників України складає 15 млн грн. Це рішення ніхто не скасовував.

25 серпня 2022 року набрав чинності закон “Про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", який вносить зміни до порядку виплат.

Зокрема, у законі чітко визначено коло осіб, які мають право на одноразову грошову допомогу у разі загибелі військовослужбовця, а саме: батьки, один із подружжя, який не одружився вдруге, діти, які не досягли повноліття, утриманці загиблого (померлого).

Крім того, документ впорядковує питання здійснення доплати одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності або відсотка втрати працездатності здійснюється незалежно від строку, що минув після первинного встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності (раніше обмежувалося дворічним терміном).

На законодавчому рівні врегульовано питання виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця в період дії воєнного стану, тобто Законом закріплено чинне на сьогодні положення постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168 “Питання деяких виплат військовослужбовцям... під час дії воєнного стану“.

Законом передбачено, що розмір допомоги визначається Кабінетом Міністрів, який вже встановлено Урядом в постанові №168.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb