Виплату допомоги переселенцям наступного року продовжать автоматично, - Лубінець

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у telegram.

У профільних відомствах обговорили ризики припинення виплати допомоги на проживання у разі неподання документів для її поновлення з 1 січня. За результатами наради ухвалили рішення, що з нового року нарахування допомоги на проживання ВПО продовжать автоматично.

"Для отримання допомоги на проживання ВПО не потрібно буде надавати підтверджувальні документи про свій матеріальний стан, оскільки отримання зазначеної допомоги не залежить від отриманого доходу та є безстроковим", - заявили в Офісі омбудсмена.

24 грудня Мінреінтеграції скасувало перевірку актуального місця проживанні внутрішньо переміщених осіб.

28 грудня Мінреінтеграції затвердило новий перелік тимчасово окупованих територій та тих, де відбулися бойові дії.

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