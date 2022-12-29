Виплату допомоги переселенцям наступного року продовжать автоматично, - Лубінець
Виплату допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб у 2023 році продовжать автоматично
Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у telegram.
У профільних відомствах обговорили ризики припинення виплати допомоги на проживання у разі неподання документів для її поновлення з 1 січня. За результатами наради ухвалили рішення, що з нового року нарахування допомоги на проживання ВПО продовжать автоматично.
"Для отримання допомоги на проживання ВПО не потрібно буде надавати підтверджувальні документи про свій матеріальний стан, оскільки отримання зазначеної допомоги не залежить від отриманого доходу та є безстроковим", - заявили в Офісі омбудсмена.
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