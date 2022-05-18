Виправдовувала вторгнення РФ в Україну: у Чернігові оголосили підозру блогерці
У Чернігові оголосили підозру блогерці, яка в соцмережах виправдовувала війну РФ проти України та прославляла окупантів
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"За даними слідства, підозрювана розповсюджувала на власній сторінці у соціальній мережі Facebook публікації, які прославляють учасників збройної агресії РФ проти України, та заклики не чинити спротиву країні-агресору. Блогерка назвала неправдивою інформацію про злочини військовослужбовців РФ проти мирного населення та вважає справедливою окупацію окремих регіонів України", - зазначили в ОГПУ.
Під час обшуку в помешканні підозрюваної правоохоронці вилучили комп'ютери й засоби зв'язку.
Жінку підозрюють у поширенні матеріалів, що містять виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України). Зараз триває досудове розслідування.
- ДБР повідомило про підозру двом поліцейським з Куп’янська, які віддали зброю окупантам.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.43
Купівля 31.43Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.87Продаж 33.72
- Актуальне
- Важливе