Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"За даними слідства, підозрювана розповсюджувала на власній сторінці у соціальній мережі Facebook публікації, які прославляють учасників збройної агресії РФ проти України, та заклики не чинити спротиву країні-агресору. Блогерка назвала неправдивою інформацію про злочини військовослужбовців РФ проти мирного населення та вважає справедливою окупацію окремих регіонів України", - зазначили в ОГПУ.

Під час обшуку в помешканні підозрюваної правоохоронці вилучили комп'ютери й засоби зв'язку.

Жінку підозрюють у поширенні матеріалів, що містять виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України). Зараз триває досудове розслідування.

ДБР повідомило про підозру двом поліцейським з Куп’янська, які віддали зброю окупантам.

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