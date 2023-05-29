Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури Дніпра.

"Прокурори у суді довели, що з початку збройної агресії РФ проти України мешканець м. Дніпро неодноразово поширював через власний акаунт у забороненій соцмережі матеріали антиукраїнського спрямування", - ідеться в повідомленні.

Чоловік на суді повністю визнав свою провину. Його засудили до 5 років тюрми з конфіскацією майна.