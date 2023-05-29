Виправдовував збройну агресію РФ: мешканця Дніпра засудили до 5 років тюрми з конфіскацією майна
У Дніпрі суд виніс вирок чоловікові, який виправдовував злочини Росії, називаючи її дії правильними та законними, а також заперечував тимчасову окупацію
Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури Дніпра.
"Прокурори у суді довели, що з початку збройної агресії РФ проти України мешканець м. Дніпро неодноразово поширював через власний акаунт у забороненій соцмережі матеріали антиукраїнського спрямування", - ідеться в повідомленні.
Чоловік на суді повністю визнав свою провину. Його засудили до 5 років тюрми з конфіскацією майна.
- Раніше у Рівному викрили проросійську агітаторку, яка виправдовувала злочини армії РФ.
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