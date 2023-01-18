Про це Дуда сказав під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Я боюся, що наразі, може протягом декількох місяців, може тижнів, буде вирішальний момент цієї війни. І цей момент – відповідь на запитання: виживе Україна чи ні", - сказав польський президент.

За його словами, російський агресор залишається достатньо сильним і готує новий масштабний наступ. Тому Києву потрібно надати більше сучасних озброєнь. Він наголосив, що наданої Україні зброї все ще не вистачає.

Дуда наголосив на необхідності надання українській армії сучасних танків та ракет.

"Тому це є критично важливим наразі - відправити додаткову військову підтримку", - закликав Дуда.

18 січня Європарламент закликав канцлера Німеччини Шольца без зволікань надати Україні танки Leopard 2. Чиновники наголосили, що Україна захищає свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів і терміново потребує військової допомоги та важкого озброєння для перемоги у війні.

Того ж дня генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг закликав збільшити постачання зброї до України в "поворотний момент російської повномасштабної агресії".

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