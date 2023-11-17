Вірменія передала Міжнародному кримінальному суду документ про ратифікацію Римського статуту

Про це повідомляє сайт Міжнародного кримінального суду.

"Статут набуде чинності для Вірменії 1 лютого 2024 року. Вірменія стане 124-ю державою-учасницею, яка приєдналася до Статуту, і 19-ю державою зі Східноєвропейської групи, яка це зробила", - йдеться у повідомленні.

Крім того, 15 листопада міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян повідомив секретареві МКС Освальдо Завалі Гілеру, що 3 жовтня 2023 року парламент країни ратифікував Римський статут, 13 жовтня закон про ратифікацію підписав президент, а 17 жовтня закон набув чинності.

При цьому у зверненні до МКС міністр Мірзоян повідомив, що відповідно до ухваленого парламентом закону, Вірменія визнає юрисдикцію суду заднім числом з 10 травня 2021 року.

"Заява подана відповідно до статті 12(3) Римської угоди. У статуті та повідомленні міністра підкреслюється, що "Республіка Вірменія зобов'язується співпрацювати з Судом у повному обсязі та без зволікань", - повідомляє пресслужба МКС.