Вірменія передала Міжнародному кримінальному суду документ про ратифікацію Римського статуту
У вівторок, 14 листопада, Вірменія офіційно надала документ про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду
Про це повідомляє сайт Міжнародного кримінального суду.
"Статут набуде чинності для Вірменії 1 лютого 2024 року. Вірменія стане 124-ю державою-учасницею, яка приєдналася до Статуту, і 19-ю державою зі Східноєвропейської групи, яка це зробила", - йдеться у повідомленні.
Крім того, 15 листопада міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян повідомив секретареві МКС Освальдо Завалі Гілеру, що 3 жовтня 2023 року парламент країни ратифікував Римський статут, 13 жовтня закон про ратифікацію підписав президент, а 17 жовтня закон набув чинності.
При цьому у зверненні до МКС міністр Мірзоян повідомив, що відповідно до ухваленого парламентом закону, Вірменія визнає юрисдикцію суду заднім числом з 10 травня 2021 року.
"Заява подана відповідно до статті 12(3) Римської угоди. У статуті та повідомленні міністра підкреслюється, що "Республіка Вірменія зобов'язується співпрацювати з Судом у повному обсязі та без зволікань", - повідомляє пресслужба МКС.
- Раніше, на початку вересня, РФ зажадала від Вірменії пояснень щодо наміру ратифікувати Римський статут.
- Наприкінці вересня представник Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кіракосян заявив, що Єреван передав Москві пропозицію щодо уникнення арешту президента РФ Володимира Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.24 Купівля 37.24Продаж 37.8
- EUR Купівля 39.94Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе