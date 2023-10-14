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Президент Вірменії офіційно затвердив ратифікацію Римського статуту

14 жовтня, 2023 субота
12:56
Світ Вірменія

Президент Вірменії Ваагн Хачатурян підписав раніше ухвалений парламентом закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду

Ця інформація з'явилася на офіційному сайті президента.

Закон про ратифікацію Римського статуту президент підписав 13 жовтня.

"13 жовтня президент Республіки Вірменія Ваагн Хачатурян підписав заяву про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду, підписаного 17 липня 1998 року, і про прийняття заяви "Про визнання задньою силою юрисдикції Міжнародний кримінальний суд Республікою Вірменія"на підставі статті 12, частина 3 Статуту", - йдеться у повідомленні.

Що передувало

17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.

24 березня Конституційний суд Вірменії визнав, що зобов'язання за Римським статутом відповідають конституції країни.

У квітні у Вірменії заявили, що попри ратифікацію Римського статуту, яким керується Міжнародний кримінальний суд, уряд країни "не має наміру та бажання" арештовувати Путіна.

1 вересня уряд Вірменії надіслав Римський статут до Національних зборів на ратифікацію.

5 вересня Росія почала вимагати, щоб влада Вірменії пояснила бажання ратифікувати Римський статут.

13 вересня прем'єр-міністр Микол Пашинян оголосив, що Вірменія повністю ратифікує Римський статут та наголосив, що це не має відношення до відносин країни з РФ.

28 вересня у Вірменії заявили, що ратифікація не зобов'яже до арешту Путіна. 

3 жовтня під час засідання парламенту опозиційні фракції "Вірменія" та "Честь маю" бойкотували обговорення Римського статуту та залишили залу, проте рішення було прийняте.

Росія
Володимир Путін
Вірменія
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