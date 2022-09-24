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Вірменія - Україна: Петраков назвав заявку збірної на матч Ліги націй

24 вересня, 2022 субота
11:12
Спорт Збірна України, Єреван

Головний тренер збірної України Олександр Петраков оприлюднив заявку на матч Ліги націй проти Вірменії

Про це повідомляє Українська асоціація футболу

Із футболістів, які перебувають у розташуванні збірної України, до заявки на матч не потрапив півзахисник Едуард Сарапій.

Матч Вірменія - Україна відбудеться сьогодні, 24 вересня у Єревані та розпочнеться о 16:00. 

Після 4-х матчів Україна має 7 очок та займає друге місце в групі 1 дивізіону B Ліги націй. Шотландія з 9 пунктами - перша. Ірландія з 4 балами - третя, Вірменія має 3 очка та займає останнє місце.

Заявка збірної України: 

1. Євген Волинець, 2. Валерій Бондар, 3. Богдан Михайличенко, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Андрій Лунін, 13. Ілля Забарний, 14. Данило Ігнатенко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Піхальонок, 18. Олександр Тимчик, 19. Тарас Качараба, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

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футбол
Збірна України
Андрій Ярмоленко
Ліга націй
Руслан Малиновський
Віталій Миколенко
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