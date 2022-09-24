Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Із футболістів, які перебувають у розташуванні збірної України, до заявки на матч не потрапив півзахисник Едуард Сарапій.

Матч Вірменія - Україна відбудеться сьогодні, 24 вересня у Єревані та розпочнеться о 16:00.

Після 4-х матчів Україна має 7 очок та займає друге місце в групі 1 дивізіону B Ліги націй. Шотландія з 9 пунктами - перша. Ірландія з 4 балами - третя, Вірменія має 3 очка та займає останнє місце.

Заявка збірної України:

1. Євген Волинець, 2. Валерій Бондар, 3. Богдан Михайличенко, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Андрій Лунін, 13. Ілля Забарний, 14. Данило Ігнатенко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Піхальонок, 18. Олександр Тимчик, 19. Тарас Качараба, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

21 вересня у перенесеному матчі 2-го туру Ліги націй збірна України поступилася Шотландії.

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