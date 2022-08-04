Вірменія визнає територіальну цілісність Азербайджану, заважає тільки Москва, - ексголова штабу Нагірного Карабаху

Про це в ефірі Еспресо сказав ексголова оборонного штабу Нагірного Карабаху Ельхан Нурієв.

"Війна має завершитись територіальною цілісністю Азербайджану у визнаних міжнародним співтовариством, зокрема ООН, кордонах. Вірменський уряд прихильний, щоб визнати територіальну цілісність Азербайджану, справа в тому, що і як ватажки наших "Л/ДНР", оці терористичні структури (невизнана Нагірно-Карабаська республіка, - ред.) пов'язані напряму з Москвою", - зазначив Нурієв.

Він додав, що всі провокації робляться цими проксі-силами.

"Вірменія найближчим часом визнає територіальну цілісність Азербайджану. Я думаю, що цьому сприятимуть ЗСУ, народ України та усе вільне людство, щоб ця метрополія і імперія перестала знущатися з незалежних держав. Азербайджан давно б домовився з Вірменією, Москву треба виключити з цього перемовного процесу", - підсумував ексголова оборонного штабу Нагірного Карабаху.