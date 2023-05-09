Вірменія востаннє була представлена на Дні перемоги в Москві, - генерал-майор СБУ Ягун
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян приїхав до Москви на парад до Дня перемоги, щоб Росія не мала приводів втрутитися у мирний процес з Азербайджаном
Про це в ефірі Еспресо заявив генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун.
"Я сьогодні читав аналітику щодо того, що приїхали представники певних країн. Аналітики схиляються до того, що вони приїхали на прохання Китаю, бо ніхто не збирався їхати. Більшість країн з'явилась там востаннє, показавши, що вони виконали нове прохання нового сюзерена. Я думаю, що Вірменія також востаннє з'явилася на цьому дійстві. У них проблема - вони дуже хочуть підписати договір з Азербайджаном і бояться втручання Росії в останній момент та перешкоджання. Тому Пашинян був там", - вважає Ягун.
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8 травня стало відомо, що на парад до Москви приїхали президент Киргизстану Садир Жапаров, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.
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