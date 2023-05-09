Про це в ефірі Еспресо заявив генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун.

"Я сьогодні читав аналітику щодо того, що приїхали представники певних країн. Аналітики схиляються до того, що вони приїхали на прохання Китаю, бо ніхто не збирався їхати. Більшість країн з'явилась там востаннє, показавши, що вони виконали нове прохання нового сюзерена. Я думаю, що Вірменія також востаннє з'явилася на цьому дійстві. У них проблема - вони дуже хочуть підписати договір з Азербайджаном і бояться втручання Росії в останній момент та перешкоджання. Тому Пашинян був там", - вважає Ягун.