Про це Пашинян сказав у відповідь на питання російського пропагандистського видання "Sputnik Армения".

"Вірменія – це суверенна держава і має право очікувати на шанобливе ставлення до себе. Також Вірменія має право застосовувати наявні в неї суверенні механізми в разі намірів проти її інтересів", – наголосив він.

Вірменський прем’єр також зазначив, що такі люди повинні поважати Вірменію та обрану її народом владу.

"Також я хочу звернути вашу увагу на один факт: якби ці люди вчинили хоч один відсоток тих дій щодо своїх країн, які вони чинили проти Вірменії, то вони навіть у свій власний будинок не змогли б потрапити. І цим усе сказано", – зазначив Пашинян.

Він водночас не уточнив, кому ще, крім Сімоньян і Габрелянова, заборонений в'їзд до Вірменії, пояснивши, що цим питанням займаються компетентні структури.

Головредка RT майже одразу прокоментувала заборону в’їзду в країну, назвавши Пашиняна "виродком" і заявивши, що вона, "чистокровна вірменка", і так не збиралась їхати у Вірменію за чинного прем’єра.

"Ні про які коридори я ніколи нічого не говорила, а говорила і буду говорити особисто про Пашиняна – що він виродок і зрадник вірменського народу, що він продав і зрадив усі вірменські інтереси, які міг зрадити й продати, і продасть і зрадить ті, яких поки не зміг, що він ненавидить Росію та обманює Путіна, що він ЦРУшна підстилка без честі та совісті, як усі ЦРУшні підстилки", – написала Сімоньян у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що в останні місяці відносини між Росією та Вірменією охололи на тлі відмови Москви підтримати Єреван в останніх конфліктах у районі невизнаного Нагірного Карабаху.