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Виробник бойових дронів Bayraktar заявив про намір спорядити українськими двигунами всі моделі безпілотників

26 липня, 2021 понедiлок
10:37

Турецька військова компанія Bayrak Makina, яка виробляє бойові безпілотники Bayraktar, планує встановлювати українські двигуни на всі моделі своїх дронів

Про це заявив гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар, передає телеканал "Дом".

"У наших планах також є виробництво модернізованої техніки, більш сучасних літальних апаратів. І ми маємо намір на всю нашу техніку, яка буде вироблятися найближчим часом, встановлювати двигуни українського виробника", - сказав Байрактар.

Наразі турецька компанія споряджає українським двигуном езпілотник останнього покоління Akinci.

"Це одна з наших зараз головних новинок. Ударний безпілотний апарат, який оснащений українським двигуном. Це технологія, якою зараз у світі володіють буквально лічені країни. Дві-три країни. Це безпілотний апарат нового покоління, він буде здатний працювати на стратегічних дальніх маршрутах", - сказав Байрактар.

Гендиректор Baykar Makina також назвав стратегічним співробутництво України і Туреччини у сфері виробництва БПЛА.

"Відносини у сфері виробництва безпілотників між Україною та Туреччиною, особливо в останні роки, набули стратегічного значення. Технологія авіаційної промисловості України - на найвищому рівні, на рівні світових стандартів. І нам є що одне одному дати в цій співпраці. Ми впевнені в тому, що зусиллями наших вчених, турецьких та українських, ми вийдемо на нові горизонти з виробництва якісних безпілотних літальних апаратів", - додав Байрактар.

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