Виробник бойових дронів Bayraktar заявив про намір спорядити українськими двигунами всі моделі безпілотників

Про це заявив гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар, передає телеканал "Дом".



"У наших планах також є виробництво модернізованої техніки, більш сучасних літальних апаратів. І ми маємо намір на всю нашу техніку, яка буде вироблятися найближчим часом, встановлювати двигуни українського виробника", - сказав Байрактар.



Наразі турецька компанія споряджає українським двигуном езпілотник останнього покоління Akinci.



"Це одна з наших зараз головних новинок. Ударний безпілотний апарат, який оснащений українським двигуном. Це технологія, якою зараз у світі володіють буквально лічені країни. Дві-три країни. Це безпілотний апарат нового покоління, він буде здатний працювати на стратегічних дальніх маршрутах", - сказав Байрактар.



Гендиректор Baykar Makina також назвав стратегічним співробутництво України і Туреччини у сфері виробництва БПЛА.



"Відносини у сфері виробництва безпілотників між Україною та Туреччиною, особливо в останні роки, набули стратегічного значення. Технологія авіаційної промисловості України - на найвищому рівні, на рівні світових стандартів. І нам є що одне одному дати в цій співпраці. Ми впевнені в тому, що зусиллями наших вчених, турецьких та українських, ми вийдемо на нові горизонти з виробництва якісних безпілотних літальних апаратів", - додав Байрактар.

Нагадаємо, раніше безпілотник Bayraktar із українським двигуном встановив рекорд із висоти польоту серед турецьких літальних апаратів.

Ракета з безпілотника Bayraktar на навчаннях вразила ціль з рекордної відстані.