Виробники готуються до серійного виготовлення БПЛА Backfire: що про нього відомо
За останні два місяці військові здійснили щонайменше 50 успішних місій зі стійкого до російських засобів РЕБ БПЛА Backfire від Brave1. Безпілотник очікує на допуск до експлуатації
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"2Backfire — ударний дрон від українських розробників, які увійшли до оборонного кластера Brave1. БПЛА залітає до 35 кілометрів у тил ворога та допомагає уражати російську артилерію, логістичні вузли, ворожі склади й командні пункти", - йдеться в повідомленні.
Федоров зазначає, що завдяки GPS-антені, яку майже неможливо заглушити, дрон дуже стійкий до ворожих засобів РЕБ, а через повну автономність безпілотника росіяни не можуть вирахувати його координати та наземної команди. Таким чином це убезпечує операторів.
За його словами, Backfire демонструє хороші результати на фронті, зокрема за останні два місяці військові здійснили щонайменше 50 успішних місій. Наразі розробники співпрацюють зі зведеним загоном "Злі птахи" ЗСУ, які допомагають удосконалювати БпЛА.
Безпілотник вже пройшов комісію Міноборони та очікує наказу на допуск до експлуатації, що означає дозвіл на офіційну закупівлю державою цих безпілотників. Команда творців уже готується до серійного виробництва БпЛА, зазначив Федоров.
- У понеділок, 20 листопада, перші 3000 із 10 000 FPV-дронів, на які українці донатили у рамках спільного збору United24, "Повернись живим" та monobank, вже передали українським військовим.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.2 Купівля 37.2Продаж 37.76
- EUR Купівля 40.11Продаж 41.02
- Актуальне
- Важливе