Виробники готуються до серійного виготовлення БПЛА Backfire: що про нього відомо

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



"2Backfire — ударний дрон від українських розробників, які увійшли до оборонного кластера Brave1. БПЛА залітає до 35 кілометрів у тил ворога та допомагає уражати російську артилерію, логістичні вузли, ворожі склади й командні пункти", - йдеться в повідомленні.



Федоров зазначає, що завдяки GPS-антені, яку майже неможливо заглушити, дрон дуже стійкий до ворожих засобів РЕБ, а через повну автономність безпілотника росіяни не можуть вирахувати його координати та наземної команди. Таким чином це убезпечує операторів.

За його словами, Backfire демонструє хороші результати на фронті, зокрема за останні два місяці військові здійснили щонайменше 50 успішних місій. Наразі розробники співпрацюють зі зведеним загоном "Злі птахи" ЗСУ, які допомагають удосконалювати БпЛА.



Безпілотник вже пройшов комісію Міноборони та очікує наказу на допуск до експлуатації, що означає дозвіл на офіційну закупівлю державою цих безпілотників. Команда творців уже готується до серійного виробництва БпЛА, зазначив Федоров.