Вірогідність російського наступу з території Білорусі залишається, поки триватиме війна, - військовий експерт Притула
Військовий експерт Михайло Притула вважає, що відрогідгість відновлення наступу російської армії з території Білорусі існує, поки триватиме війна
Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Я виключаю можливість вторгнення білоруської армії на територію України. Оскільки, навряд чи білоруси підуть воювати проти українців. Однак, повторний наступ армії Росії з території Білорусі цілком можливий. Така вірогідність триватиме до того часу, поки військово-політична поразка Путіна не стане фактом", - пояснив Притула.
Притула вважає, що Білорусь є окупованою Росією країною. На думку експерта, в Лукашенка не було іншого вибору, як надати плацдарм для ведення війни проти України.
"Лукашенко є президентом окупованої країни.Це те, що є насправді. І він намагається вберегти свою країну від руйнувань та втрати незалежності, як держави взагалі. Тому Лукашенко в своїй риториці намагається пройти цю війну "між крапельками". Ще два роки тому він розповідав, що Російська Федерація буде зруйнована і які суб’єкти відпадуть від неї. Тому він прекрасно розуміє, що він робить і говорить. В нього немає вибору. Російська Федерація діяла з території окупованої Білорусі", - додав Притула.
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