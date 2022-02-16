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Головна війна з Росією "Вирок політично вмотивований": ОП засудив незаконне ув'язнення журналіста Єсипенка в окупованому Криму, МЗС України висловило протест
Оновлено

"Вирок політично вмотивований": ОП засудив незаконне ув'язнення журналіста Єсипенка в окупованому Криму, МЗС України висловило протест

16 лютого, 2022 середа
17:17
війна з Росією Владислав Єсипенко

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з незаконним ув'язненням українського журналіста "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка у тимчасово окупованому Сімферополі, якого засудили до 6 років позбавлення волі та штрафу 110 тис. рублів. Офіс президента України закликав до протидії переслідуванням українців на тимчасово окупованих територіях

Про це повідомляє пресслужба ОП.

"Засуджуємо незаконне ув’язнення Владислава Єсипенка та закликаємо світову спільноту інтенсифікувати зусилля з метою звільнення журналіста та всіх незаконно засуджених громадян України", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі нагадують, що Єсипенко має державну стипендію імені Левка Лук'яненка, і Україна робить усе, щоб повернути його та всіх незаконно утримуваних українців, а також тимчасово окуповані Крим та частини Донецької та Луганської областей.

"Не маючи змоги підкорити український народ, російська влада намагається знищити будь-які прояви вільнодумства, свободи слова та громадської активності українців на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

Також у зв'язку з вироком журналісту українське МЗС висловило протест.

"Такий вирок є безпідставним й політично вмотивованим, а також таким, що вкотре підтверджує придушення свободи слова на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - передає пресслужба МЗС.

У відомстві наголошують, що рішення позбавити волі Єсипенка є політично вмотивованим. І на це вказують процедурні порушення під час досудового слідства, застосування тортур з метою отримання зізнання у нібито скоєнні так званого злочину, ігнорування "суддями" наданих захистом свідчень про непричетність обвинуваченого до інкримінованих діянь в ході судового процесу.

МЗС вимагає, щоб рішення окупаційного "суду" скасували, а всіх незаконно утримуваних громадян України звільнили.

"Закликаємо міжнародне товариство засудити застосування Росією неправомірної практики судових переслідувань громадян України з використанням незаконних силових методів, вимагати припинення Російською Федерацією порушення норм міжнародного права на окупованих нею територіях України, продовжити активну взаємодію, в тому числі в рамках Кримської платформи, на захист прав та свобод в Криму", - йдеться у заяві.
 

  • Нагадаємо, окупанти затримали кореспондента "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка 10 березня 2021 року. Його звинуватили в незаконному виготовленні вибухового пристрою.
  • 12 березня Єсипенка помістили під варту. 1 квітня так званий "Київський районний суд Сімферополя" продовжив його арешт до 11 липня.
  • До затриманого журналіста протягом 27 днів не допускали адвокатів. Пізніше він повідомив про тортури з боку російських спецслужб.
  • 6 липня окупаційний суд в Сімферополі продовжив на пів року арешт незаконно утримуваного громадянина України журналіста Владислава Єсипенка.
  • 16 липня Єсипенку оголосили обвинувальний висновок, йому загрожує до 18 років ув'язнення.
  • 6 вересня 2021 року він заявив, що всі свідчення давав під тортурами.
  • 16 лютого 2022 року Єсипенка в окупованому Криму незаконно засудили до 6 років ув'язнення.


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російська агресія
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окупований Крим
незаконне позбавлення волі
Владислав Єсипенко
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