"Вирок політично вмотивований": ОП засудив незаконне ув'язнення журналіста Єсипенка в окупованому Криму, МЗС України висловило протест

Про це повідомляє пресслужба ОП.



"Засуджуємо незаконне ув’язнення Владислава Єсипенка та закликаємо світову спільноту інтенсифікувати зусилля з метою звільнення журналіста та всіх незаконно засуджених громадян України", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі нагадують, що Єсипенко має державну стипендію імені Левка Лук'яненка, і Україна робить усе, щоб повернути його та всіх незаконно утримуваних українців, а також тимчасово окуповані Крим та частини Донецької та Луганської областей.



"Не маючи змоги підкорити український народ, російська влада намагається знищити будь-які прояви вільнодумства, свободи слова та громадської активності українців на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.



Також у зв'язку з вироком журналісту українське МЗС висловило протест.



"Такий вирок є безпідставним й політично вмотивованим, а також таким, що вкотре підтверджує придушення свободи слова на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - передає пресслужба МЗС.



У відомстві наголошують, що рішення позбавити волі Єсипенка є політично вмотивованим. І на це вказують процедурні порушення під час досудового слідства, застосування тортур з метою отримання зізнання у нібито скоєнні так званого злочину, ігнорування "суддями" наданих захистом свідчень про непричетність обвинуваченого до інкримінованих діянь в ході судового процесу.

МЗС вимагає, щоб рішення окупаційного "суду" скасували, а всіх незаконно утримуваних громадян України звільнили.

"Закликаємо міжнародне товариство засудити застосування Росією неправомірної практики судових переслідувань громадян України з використанням незаконних силових методів, вимагати припинення Російською Федерацією порушення норм міжнародного права на окупованих нею територіях України, продовжити активну взаємодію, в тому числі в рамках Кримської платформи, на захист прав та свобод в Криму", - йдеться у заяві.



Нагадаємо, окупанти затримали кореспондента "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка 10 березня 2021 року. Його звинуватили в незаконному виготовленні вибухового пристрою.

12 березня Єсипенка помістили під варту. 1 квітня так званий "Київський районний суд Сімферополя" продовжив його арешт до 11 липня.

До затриманого журналіста протягом 27 днів не допускали адвокатів. Пізніше він повідомив про тортури з боку російських спецслужб.

6 липня окупаційний суд в Сімферополі продовжив на пів року арешт незаконно утримуваного громадянина України журналіста Владислава Єсипенка.

16 липня Єсипенку оголосили обвинувальний висновок, йому загрожує до 18 років ув'язнення.

6 вересня 2021 року він заявив, що всі свідчення давав під тортурами.

16 лютого 2022 року Єсипенка в окупованому Криму незаконно засудили до 6 років ув'язнення.



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