"Вірять діям і їх наслідують": Княжицький заявив, що спортсменка Магучіх обійнялась з російською легкоатлеткою через приклад антиукраїнських дій влади
Народний депутат України Микола Княжицький прокоментував інцидент на Олімпіаді, коли українська легкоатлетка Ярослава Магучіх обіймалась зі російською спортсменкою Марією Ласіцкене
Про це він написав у Facebook.
"Українська спортсменка не мала права обійматися з російською, поки йде війна", - заявив він.
Як приклади нардеп навів те, що суданський і алжирський спортсмени відмовилися виходити на один ринг з ізраїльтянами, азербайджанський боксер не визнав поразки від вірменського спортсмена та заявив про нечесне суддівство.
"Можна по різному ставитися до цих і інших фактів. Як і до того, що наша легкоатлетка сфотографувалася з російською. Ну, по-перше, прапора агресора там не було, існує традиція фотографуватися призерам", - висловився Княжицький.
На його думку, ніхто з керівництва не пояснював спортсменам як діяти у подібних ситуаціях.
"А що мають думати спортсмени, коли влада через своїх представників у Нацраді з телебачення бореться з українською мовою, коли за державний кошт фінансуються концерти в Україні російських зірок і тих "українців", які гастролюють в Росії? Президент може роздавати мільйон антиросійських інтерв'ю, але продовжувати продавати свою шоу- бізнесову продукцію в Росію. Вірять діям, а не словам. І дії наслідують", - заявив нардеп.
Княжицький вважає, що спортсменка помилилася, але "помилка - не злочин, на відміну від антиукраїнських дій політиків, що стали для неї прикладом".
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"Та й спортсмени бувають політиками. Українець депутат Беленюк підняв прапор, станцював гопака, наразився на расистські гидотні вислови Скабєєвої. Будучи представником влади, показав гідний приклад патріотизму", - написав він.
Нардеп зауважив, що інший депутат - призер Олімпіади, спортсмен зі Львова, депутат від партії Андрія Садового "Самопоміч" Станіслав Горуна повів себе інакше та захищає легкоатлетку і пише, що "спорт - поза політикою".
"Поки одні гинули на фронті, спортсмен Горуна у 2015-му та 2016-му рр. проводив виїздні семінари в Російській Федерації, зокрема в Москві та Новосибірську. Це не завадило йому 2020 року обратися депутатом Львівської ради", - написав Княжицький.
Він додав, що ці три приклади демонструють і ситуацію у нашому суспільстві.
"Ми не переможемо, поки одні воюватимуть, інші дружитимуть з агресором, треті на словах засуджуватимуть агресора, а у діях толеруватимуть. Особливо, коли треті - влада", - підсумував нардеп.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр проведе спеціальну бесіду з олімпійською призеркою, військовослужбовицею ЗСУ Ярославою Магучіх, щойно та повернеться з Токіо
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