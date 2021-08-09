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Головна Суспільство "Вірять діям і їх наслідують": Княжицький заявив, що спортсменка Магучіх обійнялась з російською легкоатлеткою через приклад антиукраїнських дій влади

"Вірять діям і їх наслідують": Княжицький заявив, що спортсменка Магучіх обійнялась з російською легкоатлеткою через приклад антиукраїнських дій влади

9 серпня, 2021 понедiлок
09:34
Суспільство Княжицький

Народний депутат України Микола Княжицький прокоментував інцидент на Олімпіаді, коли українська легкоатлетка Ярослава Магучіх обіймалась зі російською спортсменкою Марією Ласіцкене

Про це він написав у Facebook.

"Українська спортсменка не мала права обійматися з російською, поки йде війна", - заявив він.

Як приклади нардеп навів те, що суданський і алжирський спортсмени відмовилися виходити на один ринг з ізраїльтянами, азербайджанський боксер не визнав поразки від вірменського спортсмена та заявив про нечесне суддівство.

"Можна по різному ставитися до цих і інших фактів. Як і до того, що наша легкоатлетка сфотографувалася з російською. Ну, по-перше, прапора агресора там не було, існує традиція фотографуватися призерам", - висловився Княжицький.

На його думку, ніхто з керівництва не пояснював спортсменам як діяти у подібних ситуаціях.

"А що мають думати спортсмени, коли влада через своїх представників у Нацраді з телебачення бореться з українською мовою, коли за державний кошт фінансуються концерти в Україні російських зірок і тих "українців", які гастролюють в Росії? Президент може роздавати мільйон антиросійських інтерв'ю, але продовжувати продавати свою шоу- бізнесову продукцію в Росію. Вірять діям, а не словам. І дії наслідують", - заявив нардеп.

Княжицький вважає, що спортсменка помилилася, але "помилка - не злочин, на відміну від антиукраїнських дій політиків, що стали для неї прикладом".

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"Та й спортсмени бувають політиками. Українець депутат Беленюк підняв прапор, станцював гопака, наразився на расистські гидотні вислови Скабєєвої. Будучи представником влади, показав гідний приклад патріотизму", - написав він.

Нардеп зауважив, що інший депутат - призер Олімпіади, спортсмен зі Львова, депутат від партії Андрія Садового "Самопоміч" Станіслав Горуна повів себе інакше та захищає легкоатлетку і пише, що "спорт - поза політикою".

"Поки одні гинули на фронті, спортсмен Горуна у 2015-му та 2016-му рр. проводив виїздні семінари в Російській Федерації, зокрема в Москві та Новосибірську. Це не завадило йому 2020 року обратися депутатом Львівської ради", - написав Княжицький.

Він додав, що ці три приклади демонструють і ситуацію у нашому суспільстві.

"Ми не переможемо, поки одні воюватимуть, інші дружитимуть з агресором, треті на словах засуджуватимуть агресора, а у діях толеруватимуть. Особливо, коли треті - влада", - підсумував нардеп.

  • Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр проведе спеціальну бесіду з олімпійською призеркою, військовослужбовицею ЗСУ Ярославою Магучіх, щойно та повернеться з Токіо

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Микола Княжицький
Жан Беленюк
Ярослава Магучіх
Станіслав Горуна
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